Gemeindewahlen in Kappelen – Neuer Kapitän, neue Mannschaft Der neue Gemeindepräsident von Kappelen heisst Simon Gfeller (SVP-Liste). Er gewann die Wahl gegen seinen Kontrahenten Reto Hügli (Dorfliste) deutlich. Simone Lippuner

«Herausfordernd, aber interessant»: Simon Gfeller leitet als neuer Gemeindepräsident ein neues Gremium. Nur ein Bisheriger sitzt im Kappeler Gemeinderat. Foto: Raphael Moser

Er ist der Kapitän einer fast komplett neuen Mannschaft: Simon Gfeller (SVP-Liste) leitet künftig die Geschicke der Gemeinde Kappelen. Er hat am Sonntag in der Kampfwahl gegen Reto Hügli das Rennen gemacht. Die beiden Parteilosen liessen sich von den derzeit einzigen Vereinigungen, der SVP und der Dorfliste, aufstellen. Es war das erste Mal in der Geschichte des Seeländer Dorfes, dass es überhaupt zu einer Kampfwahl gekommen ist.

Mit Erfahrung gepunktet

«Ich freue mich sehr über meine Wahl», sagt Simon Gfeller. Es sei für ihn eine «Herzensangelegenheit, eine emotionale Sache». Das Resultat ist deutlich: Gfeller holte 244 Stimmen, Reto Hügli 162. Er könne sich vorstellen, so der 41-jährige Gfeller, dass seine beruflichen Erfahrungen eine Rolle gespielt hätten: Der Agraringenieur und Unternehmer ist in der strategischen Beratung tätig. In Kappelen sind nun sechs von sieben Gemeinderatsmitgliedern neu – «da braucht es jemanden, der sich schnell einarbeiten und solche Situationen managen kann», sagt Gfeller.

1 / 6 Dina Schnell von der Dorfliste erreichte mit 400 Stimmen das Bestresultat. Foto: PD

Auch Kontrahent Reto Hügli ist glücklich. «Ich bin in den Gemeinderat gewählt worden, das ist auch ein toller Sieg», sagt der 35-Jährige. Enttäuscht wäre er gewesen, wenn er keines der beiden Ämter hätte besetzen können. Er freue sich auf die Teamarbeit, auf die neuen Aufgaben.

Starke Dorfliste

Im siebenköpfigen Gemeinderat sitzt künftig nur ein Bisheriger: Jürg Tschachtli (Dorfliste). Die restlichen Mitglieder traten nicht zur Wahl an, die meisten von ihnen aufgrund der Amtszeitbeschränkung. Die Dorfliste, eine Vereinigung für die Parteilosen, schafft mit fünf Gemeinderatsmitgliedern und 69,8 Prozent Wahlbeteiligung die Mehrheit. Die SVP stellt Gemeindepräsident Gfeller und mit Urs Kreuz einen Gemeinderat, sie schaffte es, 30,2 Prozent der Wählerschaft für sich zu gewinnen. Die Wahlbeteiligung betrug 39 Prozent.

