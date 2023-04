Interlaken – Neuer Hotspot für die Einheimischen Das Restaurant Des Alpes am Höheweg öffnet am Gründonnerstag wieder seine Türen. Es soll wie früher ein Treffpunkt für die Einheimischen werden. Monika Hartig Samuel Günter

Eröffnung des Restaurants Des Alpes in Interlaken: Die Vertreter der Hausbesitzerin, der Gemeinde Interlaken, Kaspar Boss (l.) und Peter Michel (r.) übergeben Pächter Stefan Bachofner ein Präsent. Foto: Bruno Petroni

«Es ist mir eine Ehre, der Patron des neu gestalteten Restaurants am Höheweg zu sein. Ich möchte die Erwartungen der Bevölkerung erfüllen, dass sie ihr Des Alpes wiederhaben», sagte Stefan Bachofner (56) aus Lauterbrunnen. Der Vater dreier erwachsener Kinder, verheiratet mit der Lauterbrunner Lehrerin Susanne Bachofner, hat Wurzeln in Grindelwald und Thun. Während 23 Jahren wirtete der gelernte Koch erfolgreich in Los Angeles (USA) und kam nach dem Verkauf seiner beiden Restaurants 2018 zurück in die Schweiz. Zunehmend gestört hatte Bachofner in den USA die politische Lage oder die Klagefreudigkeit etwa von Gästen oder Personal wegen Bagatellen.