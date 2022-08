Open-Air-Kino in Lützelflüh – Neuer Hoger für Hollywood-Stars gesucht Im Sommer 1996 wurde erstmals die Kuhweide beim Biohof Bifängli zum grossen Kinosaal. Nun findet der Anlass zum letzten Mal statt. Jacqueline Graber Beat Mathys (Foto)

Die Veranstaltung zieht jeweils viele Besucherinnen und Besucher an. Die Sitzgelegenheiten müssen die Leute selbst mitbringen. Foto: Beat Mathys

Seit 26 Jahren findet jeweils im Sommer auf der Kuhweide beim Biohof Bifängli in Lützelflüh ein Open-Air-Kino statt. Das Spezielle: Die Parzelle befindet sich zum Teil an einem Hoger, somit entfällt das Aufstellen einer Tribüne, die Leute bringen ihre Sitzgelegenheit selbst mit. Die Besucherinnen und Besucher können sich so platzieren, dass sie gute Sicht auf die Leinwand haben. Und dort wird jeweils während dreier Wochen grosses Kino geboten.