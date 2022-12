Wechsel in Kaufdorf – Neuer Gemeindepräsident startet nicht mit tieferen Steuern Andreas Meyer übergibt das Gemeindepräsidium in Kaufdorf an Patrick Goetschi. Johannes Reichen

Patrick Goetschi wurde still als Gemeindepräsident gewählt. Foto: zvg

Patrick Goetschi wurde am Mittwochabend zum neuen Gemeindepräsidenten von Kaufdorf gewählt. Er ist 39 Jahre alt, in Kaufdorf aufgewachsen und seit zwei Jahren Gemeinderat. Er gehört keiner Partei an. Goetschi war der einzige Kandidat für das Amt und wurde deshalb an der Gemeindeversammlung still gewählt.