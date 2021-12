Über 1250 Babys dieses Jahr – Neuer Geburten­rekord im Berner Salem-Spital Der Rekord aus dem letzten Jahr wurde erneut übertroffen: Im Salem-Spital kamen 2021 so viele Kinder zur Welt wie noch nie. Noah Fend

Sie ist eines von 1250 Babys, die 2021 im Berner Salem-Spital zur Welt kamen – und eine von 21 Milas, die in allen Schweizer Hirslanden-Geburtskliniken geboren wurden. Foto: Salem-Spital

Viele Jahresrückblicke dieser Tage fallen für 2021 durchzogen aus. Nicht so jener der Geburtenabteilung des Salem-Spitals: Die Hirslanden-Klinik meldet für das Berner Spital für 2021 einen Geburtenrekord. Über 1250 Babys sind im ablaufenden Jahr im Salem-Spital zur Welt gekommen. Das teilte die Hirslanden-Gruppe am Dienstag mit.

Der bisherige Rekord im Salem-Spital wurde letztes Jahr aufgestellt, als 1212 Kinder zur Welt kamen. 2019 wurden im gleichen Spital 1049 Babys geboren.

Unter den rund 1250 Kindern, die dieses Jahr im Salem-Spital geboren wurden, sind 638 Knaben. Bei 22 Geburten hab es Zwillinge oder Mehrlinge.

Babys heissen Mila und Nino

In den schweizweit zehn Hirslanden-Geburtskliniken kamen 2021 insgesamt fast 8000 Kinder zur Welt. Bei beiden Geschlechtern gab es dabei klare Trends, was die Namen für die Neugeborenen betrifft: Die beliebtesten Mädchennamen waren Mila und Mia. Bei den in den Hirslanden-Kliniken geborenen Knaben waren Nino und Noah hoch im Kurs.

