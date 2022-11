SBB bauen Angebot aus – Neuer Fahrplan bringt mehr Züge in Tourismusregionen Ab dem 11. Dezember wird das Berner Oberland besser angeschlossen sein und erstmals Direktzüge zwischen Genf und Chur fahren. Ausserdem baut die SBB das Ausland-Angebot aus.

Besonders bei Auslandreisen sei der Zug immer mehr das Verkehrsmittel der Wahl, schrieben die SBB. (Archivbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die SBB bauen ihr Angebot im Freizeitverkehr aus. Ab dem Fahrplanwechsel gibt es unter anderem alle zwei Stunden Direktverbindungen zwischen Romanshorn und Interlaken. Damit ist das Berner Oberland neu besser an die Ostschweiz und den Grossraum Zürich angeschlossen.

Zudem profitierten Basel und Olten vom 11. Dezember an von zusätzlichen Direktverbindungen ins Wallis, teilten die SBB am Dienstag mit.

Zwischen Zürich und Chur verkehren die Intercity-Züge demnach am Wochenende fast durchgehend im Halbstundentakt. Künftig verkehren zudem am Wochenende zwei Intercity-Direktverbindungen zwischen Genf und Chur. Das Bündnerland sei damit neu direkt aus der Romandie erreichbar, hiess es.

Auf der Gotthard-Achse wird das Angebot insbesondere in den Sommermonaten ausgebaut: Am Freitag gibt es zusätzliche Züge Richtung Süden, am Sonntag in umgekehrter Richtung.

Neuer Nachtzug nach Prag

Ausgebaut wird auch das Angebot bei den Zugreisen ins Ausland. Neu verkehrt ein zusätzlicher Nachtzug nach Prag, mit ihm können auch Leipzig und Dresden ab Zürich und Basel per Bahn erreicht werden.

Besonders bei Auslandreisen sei der Zug immer mehr das Verkehrsmittel der Wahl, schrieben dazu die SBB. Entsprechend werde es sukzessive auch mehr Plätze in den Nachtzügen nach Hamburg, Berlin, Wien und Graz geben. Mehr direkte Züge gibt es zudem zwischen Zürich und Stuttgart.

Wieder mehr Pendlerinnen und Pendle

rDer Pendlerverkehr habe sich seit Anfang des Jahres ebenfalls deutlich erholt, hielten die SBB weiter fest. Die Entlastungszüge zwischen Zürich und Bern sowie zwischen Zürich und Luzern verkehrten deshalb in den Morgen- und Abendstunden weiterhin. Zudem würden die Streichungen einzelner Züge zwischen Zürich und Arth-Goldau bis im kommenden Juni schrittweise rückgängig gemacht.

