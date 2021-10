Konzert im Berner Casino – Neuer Chefdirigent legt eindrücklichen Start hin Nicholas Carter, der frischgebackene Chefdirigent Oper an den Bühnen Bern, feiert einen fabulösen Einstand – auf der Casino-Bühne. Stefan Bucher

Nicholas Carter Foto: zvg

Wird einem nicht die Ehre zuteil, sich in die vorderste Reihe des Stadttheaters setzen zu dürfen, dann erblickt man ihn meistens erst beim Schlussapplaus: den Operndirigenten, der das Orchester und das Bühnengeschehen musikalisch zusammenhält und vorantreibt. Schade eigentlich. Und schön deshalb, dass sich der junge Mann, der per sofort fürs Klangliche im Berner Opernleben hauptverantwortlich zeichnet, zunächst einmal als Konzertdirigent präsentiert.

Poetisch und präzise

Kein einfaches Programm hat der in Australien geborene Nicholas Carter für diesen Anlass zusammengestellt. Sowohl die Ausführenden als auch das Publikum begegnen einer Menge an Herausforderungen, etwa in Form der als «Pathétique» untertitelten sechsten Sinfonie Tschaikowskys. Des russischen Meisters letztes grosses Opus hebt so leise und zerbrechlich an, dass jederzeit die Gefahr droht, das zarte Gewebe könne zerreissen – was unter Carters enorm sensibler, hellwacher Leitung nicht passiert.