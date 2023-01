Mehr Strom – Neuer BKW-Chef will Kraftwerke bauen statt Firmen kaufen Robert Itschner plant neue Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke für über eine Milliarde Franken. Dagegen bremst er die umstrittene Einkaufstour. Julian Witschi Benjamin Bitoun

BKW-Chef Robert Itschner präsentiert nach 100 Tagen im Amt erstmals seine Ziele für den Berner Energiekonzern. Foto: Franziska Rothenbühler

Ausgerechnet in der grössten Energiekrise seit Jahrzehnten ist Robert Itschner (56) im vergangenen Oktober Chef der BKW geworden. Der Nachfolger von Suzanne Thoma und ehemalige Chef von ABB Schweiz findet nach seinen ersten 100 Tagen im Amt, der Berner Energiekonzern sei gut aufgestellt, habe Erfolg und könne investieren.

Die Geschäftszahlen der BKW und Probleme von Konkurrenten untermauern diese Bestandesaufnahme: Die BKW erzielte 2022 einen rekordhohen Betriebsgewinn von einer Milliarde Franken. Notfallmässige Staatskredite waren kein Thema, anders als bei Alpiq und Axpo. Itschner will daher bei der BKW «die Marschrichtung beibehalten, aber ein paar Akzente anders setzen», wie er am Freitag an einer Medienkonferenz sagte.

«Wir wollen profitieren vom neuen Schwung im Energiegeschäft.» Robert Itschner

Dies wird am deutlichsten darin, dass Itschner nach der rasanten Expansionsstrategie seiner Vorgängerin bei Energiedienstleistungen wieder die Stromproduktion in den Fokus rückt. Nach jahrelang tiefen Strommarktpreisen locken hier höhere Gewinne. «Wir wollen profitieren vom neuen Schwung im Energiegeschäft», sagt Itschner.

Allerdings dürfte der Milliardengewinn von 2022 aussergewöhnlich hoch gewesen sein. Denn die internationalen Marktpreise sind nach extremen Ausschlägen im Spätsommer etwa wieder auf dem Niveau von vor Beginn des Ukraine-Krieges. Auf Forderungen von Berner Politikern nach einer höheren Dividende – wovon insbesondere der Mehrheitsaktionär Kanton Bern profitieren würde – tritt Itschner nicht ein. Das werde die Generalversammlung entscheiden können.

Viel Zuspruch für Solarkraftwerke

Er erkennt aber den Wunsch, «dass die BKW noch mehr Verantwortung in der Bewältigung der Energie- und Klimakrise übernehmen soll». So sei er nach Ankündigung eines Solarkraftwerks beim Flughafen Bern-Belp «überwältigt von der positiven Resonanz».

Geplante Solaranlage auf dem Gelände des Flugplatzes Belp. Sogar Landschaftsschützer unterstützen das Projekt. Foto: PD

Es ist aber bei weitem nicht das einzige Projekt zum Ausbau der Produktion erneuerbarer Energie. Insgesamt verfügt die BKW über eine Projektpipeline in der Schweiz von über einer Milliarde Franken. Die Anlagen könnten pro Jahr rund 600 Gigawattstunden Strom produzieren. Das entspricht etwa dem Verbrauch von 240’000 Haushalten.

Zu den Projekten zählen der Bau des Speichersees an der Trift und die Erhöhung der Staumauern am Grimselsee. Itschner plädierte in dieser Zeitung dafür, Trift dem Grimselprojekt vorzuziehen. Nun will der Grosse Rat voraussichtlich im Sommer über die Konzessionierung entscheiden. Weitere Ausbauprojekte gibt es bei der Kleinwasserkraft, zum Beispiel am Sousbach bei Lauterbrunnen. Und für die beiden Windkraftprojekte von Jeanbrenin und Tramelan im Berner Jura ist Itschner «sehr zuversichtlich», dass nach 15 Jahren bald die letzten Einsprachen erledigt sind.

BKW setzt auf «realistische» Solarkraftwerke

Wie diese Zeitung publik machte, plant die BKW ferner den Bau von rund zehn alpinen Solarkraftwerken. Wohin diese zu stehen kommen sollen, lässt Itschner offen: «Wir wollen im Laufe dieses Jahres eine Liste von geeigneten Standorten erstellen.» Die Mehrheit dürfte im Kanton Bern geplant werden.

Gegen 300 Millionen Franken will die BKW allein in die neuen Solarkraftwerke investieren. Diese sollen mit einer Jahresproduktion von total bis zu 250 Millionen Kilowattstunden rechnerisch den Strombedarf von 100’000 Haushalten decken können: Das klingt erst mal nach viel. Doch verglichen mit anderen Projekten wie etwa dem Walliser Prestigeprojekt in der Gemeinde Grengiols, wo ein 700 Fussballfelder grosses Solarkraftwerk entstehen soll, wirken die Pläne der BKW auf den ersten Blick nicht sonderlich ambitiös.

Die ins Auge gefasste Grössenordnung habe mit fehlenden Ambitionen wenig zu tun, entgegnet Robert Itschner. «Wesentlich ist für uns, dass wir die Projekte bis 2025 auch wirklich realisieren können.»

Itschner spricht damit einen entscheidenden Punkt an, dem in der Debatte um den Ausbau der Solarkraft in den Alpen bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde: den Stromnetzanschluss.

Problem Stromnetzanschluss

Um vom Turbobeschluss des Bundesparlaments und den vereinfachten Bewilligungsverfahren zu profitieren, muss ein Solarkraftwerk bis Ende 2025 zumindest teilweise am Netz sein. Doch je nach Region hat das Übertragungsnetz gar nicht genügend Kapazität, um grosse Mengen des zusätzlichen Stroms aufzunehmen.

Was das bedeutet, zeigt sich exemplarisch beim Walliser Megaprojekt in Grengiols.

Hier hat die Netzbetreiberin Swissgrid extra eine Studie angefertigt. Das Resultat: Zwar könnte das lokale Netz die eingespeiste Energie transportieren. Aber bereits nach der nächsten Schaltanlage ist das Netz zu schwach. «Nötig wären der Bau einer neuen Höchstspannungsleitung im Rhonetal und die Spannungserhöhung der Leitung über den Gemmipass», sagt Swissgrid-Sprecher Jan Schenk. «Das dauert in der Regel 10 bis 15 Jahre.»

«Werden zu viele Sonnenkraftwerke in derselben Region gebaut, dann muss womöglich das Netz ausgebaut werden, um den zusätzlichen Strom auch transportieren zu können.» Jan Schenk, Swissgrid

Aus diesem Grund plant die BKW nur kleinere Projekte. Die durchschnittliche Leistung der geplanten zehn alpinen Solaranlagen beträgt 20 Megawatt. Für sich betrachtet, stellten solche Anlagen das Übertragungsnetz vor kein Problem, sagt Swissgrid-Sprecher Schenk. Zusammengenommen könne dies aber schon der Fall sein. Würden nämlich zu viele der Sonnenkraftwerke in derselben Region gebaut, dann müsse womöglich die Schnittstelle zwischen Verteil- und Übertragungsnetz ausgebaut werden, um den zusätzlichen Strom auch transportieren zu können.

Für den Bau eines neuen Transformators oder einer Schaltanlage rechnet Swissgrid mit einer Bauzeit von mindestens fünf Jahren. Bei Einsprachen bis vor Bundesgericht kämen nochmals etwa zwei Jahre dazu. Das reicht nicht bis Fristablauf Ende 2025.

Einkaufstour gebremst

Bei der umstrittenen Expansion im Dienstleistungsgeschäft nimmt BKW-Chef Itschner dagegen den Fuss vom Gas. Unter Vorgängerin Suzanne Thoma kaufte die BKW über hundert Unternehmen, vorab Gebäudetechnikfirmen und Ingenieurbüros – sehr zum Ärger von KMU und bürgerlichen Berner Politikern, die darin eine unfaire Verzerrung des Wettbewerbs sehen.

Im Streit mit den Berner KMU schlägt Robert Itschner versöhnliche Töne an. Unfaire Konkurrenz soll es nicht geben. Foto: Franziska Rothenbühler

Die BKW werde sich nun zurücknehmen, denn das Dienstleistungsgeschäft habe ein gutes Niveau erreicht. «Nun müssen wir den Stein schleifen und zum Glänzen bringen», sagt Itschner. Die eine oder andere Übernahme sei nicht ausgeschlossen, aber wachsen wolle die BKW künftig primär aus eigener Kraft.

«Ich habe null Hinweise, dass wir uns gegenüber den Berner KMU im Wettbewerb falsch verhalten.» Robert Itschner

An die Adresse der Berner KMU gibt der neue BKW-Chef ein Versprechen ab: «Wir verhalten uns als Marktteilnehmer korrekt.» Es gebe keine Quersubventionierungen zwischen den Geschäftsbereichen, etwa um tiefere Preise als die kleinere Konkurrenz anbieten zu können. «Ich habe null Hinweise, dass wir uns gegenüber den Berner KMU im Wettbewerb falsch verhalten», so der BKW-Chef. Sollte jemand den Gegenbeweis antreten können, werde dies intern sanktioniert.

Nina Zosso vom Gewerbeverband Berner KMU bestätigt, dass es ein Kennenlerntreffen mit Itschner gegeben habe. «Das schätzen wir, mit Suzanne Thoma war der Austausch so nicht möglich.» Man werde die Worte aber an den Taten messen. So habe man ein konkretes Beispiel einer möglichen unfairen Konkurrenz dem neuen BKW-Chef auf den Tisch gelegt. «Da warten wir die Antwort ab.»

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi Benjamin Bitoun ist seit 2015 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt er vorwiegend über Wirtschaft, Finanzen und Politik. Zudem hat er 2018 in New York eine Datenjournalismus-Ausbildung abgeschlossen. Mehr Infos @benbitoun

