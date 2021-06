Die Baustellen von Tom Winter – Neuer Bernexpo-Chef plant für 2022 eine normale BEA Tom Winter ist seit März neuer Bernexpo-Chef. Als er antrat, stand das Geschäft still. «Wir sind wieder zurück», lautet jetzt seine Botschaft. Claudia Salzmann , Stefan Schnyder

Der neue Bernexpo-Chef Tom Winter sieht sich als Gastgeber auf dem Bernexpo-Areal. Foto: Nicole Philipp

Stellen Sie sich vor, Sie treten eine neue Stelle an, doch das Geschäft ist tot. So lässt sich der Stellenantritt des neuen Bernexpo-Chefs Tom Winter beschreiben. Als er im März seinen neuen Job beim Messeunternehmen antrat und damit Jennifer Somm ablöste, waren Ausstellungen verboten.

Beim Besuch auf dem Bernexpo-Gelände will Tom Winter unterstreichen, dass er Akzente gesetzt hat: «Ich möchte Ihnen unsere Büros zeigen, die umgebaut werden», sagt er bei der Begrüssung. Beim Eingang an der Tschäppätstrasse geht es hinauf zu den Büroflächen von Bernexpo. Viele Angestellte sind am Montagmorgen aus dem Homeoffice ins Büro zurückgekehrt. Im Grossraumbüro zeigt sich an vielen Details, dass die Umbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind.