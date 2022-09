Hauptversammlung Thuner Kadetten Verein – Neuer Ball-Verantwortlicher für die Kadetten Tom Bögli gibt sein Amt im Vorstand des Thuner Kadetten-Vereins (TKV) an Thomas Jauch weiter. Ein 17-Jähriger gewann das Kleinkaliberschiessen der Ehemaligen.

Thomas Jauch (links), neuer Verantwortlicher für den Ausschiesset-Ball im Vorstand des Thuner Kadettenvereins, mit seinem Vorgänger Tom Bögli (rechts) sowie Vereinspräsident Reto Leuenberger. Foto: PD

Am Abend des zweiten Tags des Thuner Traditionsfestes, dem Ausschiesset, stand die Hauptversammlung des Thuner Kadetten-Vereins (TKV) an. Während rund einer Stunde sassen 200 Ehemalige gemeinsam im ehemaligen Kinosaal im Restaurant Waaghaus. Präsident Reto Leuenberger eröffnete den Abend mit einem kurzen Überblick über das vergangene Jahr.

Nach zwei Jahren Suche hat der TKV nun einen offiziellen Nachfolger für das Ressort Kadetten- und Ausschiesset-Ball, die vakante Stelle im Vorstand, gefunden. Tom Bögli verabschiedet sich, nachdem er über Jahre den Ausschiesset-Ball organisiert hatte. «Meinem Nachfolger wünsche ich viel Nerven. Doch der Aufwand lohnt sich, denn die schönen Momente wiegen die Herausforderungen auf», sagt Bögli zu seinem Rücktritt. Neu tritt diese Stelle Tom Jauch an, der bereits für den Ball am Dienstag zuständig ist. Seine Wahl nahmen die Gäste einstimmig mit tosendem Applaus an.

Das Kleinkaliberschiessen der ehemaligen Thuner Kadetten fand uneingeschränkt und wieder im geordertem Rahmen am «Fulehung-Mäntig» in der Schiessanlage Guntelsey statt. Somit mussten dieses Jahr keine Corona-Schutzmassnahmen umgesetzt und durchgesetzt werden, was dem TKV die Organisation und Durchführung sehr erleichtert hat. Es gab 231 Teilnehmende.

Ressortvorsteher David Häfliger zeigte sich erfreut über die hohe Beteiligung der Ehemaligen und über die durchweg guten Schiessresultate. Pascal Blum (Jahrgang 2005) gewann mit 101,8 Punkten vor Rolf Bögli (1964) und Claudine Linder (1974) mit jeweils 101,4 Punkten. Neben dem Wanderpreis für den Sieger nahmen auch die besten 20 Schützinnen und Schützen ihren Preis, einen Zinnbecher, entgegen.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.