Zentrum Artos Interlaken – Neuer Aufenthaltsbereich realisiert Das Zentrum Artos hat einen neuen lichtdurchfluteten Aufenthaltsraum für die Bewohnenden geschaffen.

Der lichtdurchflutete neue Aufenthaltsbereich für die Bewohnenden im Zentrum Artos. BOM

In knapp zwei Monaten wurde im Türmlihuus des Artos-Zentrums in Interlaken umgebaut. Ein Ferienzimmer wurde aufgelöst, die Wände wurden rausgebrochen und der Korridor erweitert. Der L2A Architekten AG ist es gelungen, einen lichtdurchfluteten neuen Aufenthaltsbereich für die Bewohnenden zu schaffen.

Die Veränderung beobachten

Die Bauarbeiter konnten im historischen Gebäude einen provisorischen Aussenzugang nutzen, sodass kein «Glöif» im Innern stattfand. Damit die Bewohnenden nicht nur den Baulärm hörten, wurde eine Bauwand mit Fenstern installiert – alle Interessierten konnten so die Arbeiten mitverfolgen und sehen, wie der Raum sich veränderte. Der ganze Umbau wurde mit einheimischem Gewerbe getätigt.

Nicht nur der neue Raum zieht die Blicke an, auch der Schoggibrunnen sei eine Augenweide, schreibt das Zentrum Artos in einer Medienmitteilung. Für die Zentrumsleitung ad interim, Lea und Markus Hafner, war dies der krönende Abschluss ihrer Überbrückung der Leitungsvakanz – nun kehren sie wieder zurück in die Pension und Werner Walti übernimmt das Ruder.

pd/sp

