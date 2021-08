Rüderswil und Lauperswil – Neuer Annäherungsversuch via Schulen Die Gemeinden wollen nicht nur zusammen ein Oberstufenzentrum bauen, sondern ihr ganzes Schulwesen unter einem Dach vereinen. Susanne Graf

Im Dorf Zollbrück verschmelzen die Gemeinden Lauperswil und Rüderswil nicht erst, wenn das neue Oberstufenzentrum (als Anbau am Schulgebäude neben dem Fussballplatz) stehen wird. Foto: Beat Mathys

12 Jahre ist es her, seit die Stimmberechtigten von Lauperswil und Rüderswil über eine Fusion beider Gemeinden abgestimmt haben. Rüderswil wäre dafür gewesen, Lauperswil lehnte die Vorlage ab. Obwohl die Heirat nicht zustande kam, gehen die beiden Kommunen nicht etwa getrennte Wege. In mehreren Bereichen arbeiten sie sogar zusammen.

Jetzt läuft ein neuer Annäherungsversuch: Die Exekutiven möchten die Schulen beider Gemeinden fusionieren in einer gemeinsamen Trägerschaft. Ausgelöst wurde das Projekt durch die Pläne eines Oberstufenzentrums in Zollbrück, wo durchlässiger Unterricht angeboten werden soll. Inzwischen habe man sich für das Modell 3b entschieden, also für Niveauunterricht in den drei Hauptfächern, sagte Rüderswils Gemeindepräsident Roland Rothenbühler an einer vom Bürgerforum Rüderswil-Zollbrück organisierten Veranstaltung.