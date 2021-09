Redimensionierung in Seftigen – Neuer Anlauf in der Hohlenmatt Der revidierte Überbauungsplan sieht nur noch 14 statt 20 Wohnungen vor oberhalb der Oberdorfstrasse. Andreas Tschopp

Daniel Baumann (links) nimmt mit Rolf Dänzer einen neuen Anlauf für die Überbauung der noch grünen Parzelle in der Hohlenmatt in Seftigen. Foto: Andreas Tschopp

Als «überdimensioniert» und «rein profitorientiert» kritisiert wurde an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung Ende März in Seftigen der Überbauungsplan für das Gebiet Hohlenmatt. Die zur Erstellung von 20 Wohneinheiten oberhalb der Oberdorfstrasse nötige Zone mit Planungspflicht (ZPP) wurde vom Souverän in der Folge mit einem klaren Mehr von 157 zu 72 Stimmen zurückgewiesen (diese Zeitung berichtete).

Gleich danach betonte Daniel Baumann, Präsident des Seftiger Gewerbevereins, er wolle als Bauherr und Investor einen neuen Anlauf nehmen, um zusammen mit Rolf Dänzer, der an der Oberdorfstrasse 34 in einer zum Abriss bestimmten Liegenschaft wohnt, die Neuüberbauung zu realisieren.