Gewerbe-Schock in Oberdiessbach – Neuenschwander Ledermode schliesst Ladenlokal Weil die Kundschaft im Laden fehlt, schliesst die G. Neuenschwander Söhne AG das Verkaufslokal. Fünf Personen verlieren ihre Stelle. Die Räumlichkeiten werden umgenutzt. Stefan Kammermann

Zu wenig Frequenzen: Pelz- und Fellhändler Bernhard Neuenschwander wird den Verkaufsladen in Oberdiessbach alsbald schliessen. Foto: Stefan Kammermann

«Seit Jahren sind die Frequenzen rückläufig.» Bernhard Neuenschwander, Geschäftsführer der G. Neuenschwander Söhne AG an der Industriestrasse 4 in Oberdiessbach, steht im grosszügigen Ladengeschäft. Abwechslungsreiche Ledermode hängt in den Auslagen, zum Teil auch Produkte aus heimischen Pelzen und Fellen.