Schul- und Kirchenzentrum – Neuenegg stimmt über 20-Millionen-Kredit ab Das Schul- und Kirchenzentrum in Neuenegg soll neu gebaut und erweitert werden. Am Sonntag fällt das letzte Wort an der Urne. Benjamin Lauener Raphael Moser (Foto)

Im Erdgeschoss des Neubaus sind die öffentlichen Teile wie Bibliothek oder Aula geplant. Foto: Raphael Moser

Der Gemeinderat wählt in der Botschaft deutliche Worte. «Wer im Schul- und Kirchenzentrum zur Schule gegangen ist, kennt die Hitze in den Unterrichtsräumen im Sommer und die Kälte im Winter.» Darüber hinaus entspricht das knapp 50-jährige Gebäude auch räumlich nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deswegen soll es für 20 Millionen Franken neu gebaut und erweitert werden. Ob der Kredit zustande kommt, das entscheidet am Sonntag das Stimmvolk.