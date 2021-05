Für rund 650’000 Franken – Neuenegg kauft das alte Labor Die Gemeinde übernimmt ein Stück Land der Wander AG. Auf diesem steht ein altes Laborgebäude, welches als Schulprovisorium dient. Sheila Matti

Ein grauer Kubus: Die Gemeinde Neuenegg erwirbt das alte Laborgebäude der Wander AG. Foto: zvg

Das Haus hat die besten Jahre hinter sich, ist aber noch in einem guten Zustand. In den 70er-Jahren errichtete die Wander AG in Neuenegg den grauen Kubus. Er diente als Labor: Darin wurden chemische, physikalische und mikrobiologische Untersuchungen der Produkte durchgeführt. Seit 2018 jedoch wird es nicht mehr gebraucht.

Nun wird dem alten Laborgebäude wieder Leben eingehaucht.

Die Gemeinde Neuenegg will der Wander AG – bekannt für die Produktion von Ovomaltine und Isostar – einen Teil der Parzelle abkaufen. So entschied es die Gemeindeversammlung am Mittwochabend.