Gemeindeversammlung folgt Gemeinderat – Neuenegg darf an der Versteigerung mitbieten Neuenegg kann ins Rennen um die Unterweg-Garage steigen.

Foto: Raphael Moser

Soll Neuenegg Anfang November bei der Versteigerung der Unterweg-Garage in Thörishaus mitbieten? Darüber hatte am Mittwochabend die Gemeindeversammlung zu befinden. Das Geschäft war insofern speziell, als dass es auf einen klar definierten Kaufbetrag verzichtete. «Aus verhandlungstaktischen Gründen», so der Gemeinderat im Vorfeld, was nichts anderes hiess als: Die Gemeinde will sich beim Bieten durch eine fixe Obergrenze nicht unnötigerweise in die Höhe treiben lassen.