Baustart in Oberdiessbach – Neue Wohnungen statt «Schwöschterehuus» Wo ein halbes Jahrhundert das «Schwösterehuus» stand, werden drei neue Häuser mit 20 Wohnungen gebaut. Godi Huber

Grundsteinlegung für 20 neue Wohnungen in Oberdiessbach. Von links: Martin Giger, Architekt; André Lengen, Präsident Baukommission; Peter Engimann, Stiftungsratspräsident Kastanienpark; Sigmund und David von Wattenwyl, Schloss Oberdiessbach. Foto: Godi Huber

«Wenn etwas seinen Zweck nicht mehr erfüllt, muss man den Mut aufbringen und einen Schnitt machen», sagte Sigmund von Wattenwyl am Montag anlässlich der Grundsteinlegung für eine neue Wohnüberbauung an der Krankenhausstrasse in Oberdiessbach. An guter Lage am östlichen Dorfrand entstehen drei neue Mehrfamilienhäuser mit total 20 Wohnungen, die ab dem Herbst 2023 bezugsbereit sein sollen.