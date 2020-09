Herrschaftshaus der Stadt Bern – Neue Wohnungen im historischen Bondelihaus An den Europäischen Tagen des Denkmals können Interessierte am Samstag an prominentester Lage in der Stadt Bern das Bondelihaus besuchen. Urs Wüthrich

Das Bondelihaus am Berner Münzrain wird derzeit saniert. Fotos: Adrian Moser

Weiterbauen. Das ist der Titel der diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals. In der Stadt Bern können am Wochenende fünf Objekte an öffentlichen Führungen besichtigt werden. Unter anderem auch das geschichtsträchtige Bondelihaus am Münzgraben 3, unterhalb des Hotels Bellevue. «Das Thema ‹Weiterbauen› passt gut zu diesem Gebäude», sagte der städtische Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross an einer Medienorientierung. Seit der Erbauung vor 460 Jahren wurde das Bondelihaus in sieben grösseren Bauphasen erweitert. Die derzeitige Sanierung und Umgestaltung wird in den nächsten Monaten abgeschlossen sein.