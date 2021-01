Rückkehrzentrum Aarwangen – Neue Vorwürfe an Betreiberin nach massivem Corona-Ausbruch Ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner des Rückkehrzentrums Aarwangen ist an Corona erkrankt. Nun werden Vorwürfe laut, dass die Betreiberin ORS diese zu wenig geschützt habe. Lea Stuber , Christian Zeier

In Aarwangen dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner das Rückkehrzentrum nicht mehr verlassen. Foto: Christian Pfander

Ein ganzes Rückkehrzentrum steht unter Quarantäne. Seit Dienstag dürfen die 97 Bewohnerinnen und Bewohner in Aarwangen nicht mehr raus, nicht mehr rein. Sie werden jetzt mit Essen versorgt, denn die Gemeinschaftsküchen sind geschlossen.

Waren es am Dienstag noch 19 Leute, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, sind es mittlerweile 32. Dies haben Tests bei den Bewohnenden gezeigt, wie der Kanton Bern am Freitag mitteilte. In einem Fall ist die Mutationsvariante bestätigt.

Wie konnte das passieren?

Die Sicherheitsdirektion des Kantons Bern schrieb am Dienstag, dass einzelne Bewohnende des Zentrums die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus «selbst bei nachgewiesener Erkrankung missachtet» hätten. Ähnlich äusserte sich am selben Tag auch Lutz Hahn, Sprecher der Zentrumsbetreiberin ORS. Es sind Aussagen, die suggerieren, dass in erster Linie die Bewohnenden für die Corona-Eskalation verantwortlich sind.