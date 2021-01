Schützen investieren – Neue Technik für den Schiessstand Für 100’000 Franken wurde die Gemeinschaftsschiessanlage Bönigen mit einer neuen Trefferanzeige ausgestattet. Samuel Günter

In der Gemeinschaftsschiessanlage Bönigen wurde eine neue Trefferanzeige in Betrieb genommen. Schiessstandwart Ruedi Jaggi erzielt beim Einschiessen einen Hunderter. Foto: PD

In der Gemeinschaftsschiessanlage Bönigen konnte die neue Trefferanzeige in Betrieb genommen werden, wie die Verantwortlichen mitteilen. Da nicht mehr alle Scheiben funktionierten und keine Ersatzteile erhältlich waren, musste die alte Anlage aus dem Jahr 1995 ersetzt werden. Die Firma Sius AG Effretikon installierte die neue Anlage SA 9005, welche dann am 27. Januar erfolgreich eingeschossen werden konnte.

Vereine und Gemeinden bezahlen

Die Gesamtkosten für die acht Scheiben betrug 100’000 Franken. Die Hälfte wird von den beteiligten Vereinen zu gleichen Teilen getragen. Es sind dies die Schützengesellschaft Bönigen, die Schützen Ringgenberg-Goldswil, die Feldschützen Iseltwald und die Feldschützen Niederried. Die restlichen 50’000 Franken werden von den Gemeinden übernommen: Bönigen und Ringgenberg-Goldswil bezahlen je drei Achtel und Iseltwald und Niederried je ein Achtel.