Thun-Allmendingen – Neue Tafel informiert über römisches Heiligtum Vor bald 200 Jahren wurde es bei Ausgrabungen entdeckt. Nun informiert eine neue Tafel, die am Mittwoch eingeweiht wird, über das römische Heiligtum in Thun-Allmendingen. PD

Eine neue Infotafel erzählt vom römischen Heiligtum, das sich vor langer Zeit an dieser Stelle in Thun-Allmendingen befand. Foto: PD

Diesen Mittwoch, 1. Juni, wird in Thun-Allmendingen eine neue Informationstafel eingeweiht. Sie handelt vom römischen Heiligtum, das sich vom 1. bis 4. Jahrhundert in diesem Gebiet befand. «Der Archäologische Dienst des Kantons Bern hat sie auf Wunsch des Allmendingen-Thun-Leistes erstellt», schreibt die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) des Kantons in einer Medienmitteilung. Die Tafel erinnere an den «historisch bedeutenden Ort» und vermittle archäologisches Wissen auf verständliche Art.

Die Anlage auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern verfügte über fünf kleine und zwei grössere Tempel – daher rührt etwa auch der heute vor Ort verwendete Begriff Tempelstrasse – sowie weitere Bauten und war von einer Umfassungsmauer umgeben. «Das Heiligtum von Thun-Allmendingen ist dank einer Reihe von archäologischen Ausgrabungen bekannt, die 1824 begannen», so die BKD.

Seit 1989 unter Bundesschutz

Weitere wichtige Entdeckungen wurden 1926, 1967 bei einer Rettungsgrabung vorgängig zum Bau des Autobahnzubringers Thun-Süd und in den 1990er-Jahren gemacht. «Angesichts seiner grossen Bedeutung steht das Heiligtum seit 1989 unter Bundesschutz», heisst es in der Mitteilung. Herausragende Funde, wie der 1926 geborgene Altar oder Statuensockel mit lateinischer Inschrift, können im Bernischen Historischen Museum besichtigt werden.

Die Einweihung der Infotafel beim Parkplatz des Golf-Clubs Thunersee findet am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr statt und ist öffentlich. Nach der Begrüssung durch Piero Catani, Präsident Allmendingen-Thun-Leist, und einer Ansprache des Kantonsarchäologen Adriano Boschetti gibt es einen Apéro. Es ist keine Anmeldung nötig.

Fehler gefunden?Jetzt melden.