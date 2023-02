Zwei Dörfer, ein Problem: Oberburg (im Bild) und Aarwangen ächzen seit langem unter der täglichen Verkehrsflut. Foto: Beat Mathys

Der Abstimmungskampf zu den Umfahrungsstrassen im Raum Burgdorf und in Aarwangen erinnert in vielem an die Debatten, die in den letzten zehn Jahren zum Tram nach Ostermundigen geführt worden sind, zuletzt vor der kantonalen Abstimmung im März 2018. Damals wie heute kochten und kochen die Emotionen hoch: Braucht der Kanton Bern die neuen Verkehrsbauten wirklich?