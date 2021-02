Stadt Thun muss sparen – Neue Sporthalle ist vom Tisch Der Gemeinderat lässt das 21-Millionen-Projekt der Dreifachsporthalle mit Wettkampfinfrastruktur in Thun Süd fallen. Die Finanzlage sei zu angespannt.. UPDATE FOLGT

Die Dreifachsporthalle hätte bei der Stockhorn Arena entstehen sollen. Foto: Manuel Lopez

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die finanzielle Lage der Stadt Thun angespannt. «Dies veranlasst den Gemeinderat, auf das geplante 21-Millionen-Projekt Dreifachsporthalle mit Wettkampfinfrastruktur für den Leistungssport in Thun Süd zu verzichten». Diese Bombe liess die Stadtverwaltung am Freitagmorgen platzen.

Infolge der Corona-Krise rechnet das Budget 2021 mit einem Defizit von 15,7 Millionen Franken. Die Lage bleibe auch über das Jahr 2021 hinaus unsicher und angespannt, steht in der Mitteilung weiter. Der Finanzplan 2021-2024 sieht einen kumulierten Fehlbetrag von fast 43 Millionen vor.

Die Erfolgsrechnung würde mit einer Investition von 21,3 Millionen Franken für eine Dreifachsporthalle mit Wettkampfinfrastruktur pro Jahr mit 1'540'300 Franken belastet. Zu diesem Mehraufwand kämen jährlich zusätzlich rund 78'000 Franken an Baurechtszins im Raum Thun Süd.

Platznot bei Vereinen und Schulen

Der Neubau hätte die Platznot der lokalen Sportvereine und Schulen lindern sollen. Auch sind die Vereine vermehrt auf zusätzliche Infrastruktur wie Tribünen, VIP-Bereiche, zusätzliche Garderoben und so weiter für die Austragung von Wettkämpfen angewiesen. Die Unterstützung von Leistungssport gehöre jedoch nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde, schreibt die Stadt. Daher muss dieses Projekt nun als erstes über die Klinge springen.

Einzelne Sportvereine hätten sich zwar eine Beteiligung an den Kosten für die von ihnen gewünschte Wettkampfstruktur vorstellen können. «Doch auch sie leiden unter der Corona-Krise, so dass sie der Stadt aufgrund der aktuellen epidemiologischen und sonstigen Situation einen primär symbolischen Beitrag in Aussicht stellten.»

In der Mitteilung anerkennt der Gemeinderat den zusätzlichen Hallenbedarf der Sportvereine und Schulen. Er werde finanzierbare und verantwortbare Möglichkeiten prüfen. So soll in einer Machbarkeitsstudie neben der Erweiterung der Schulanlage Neufeld auch die Realisierbarkeit einer Dreifachsporthalle ohne Wettkampfinfrastruktur geprüft werden.

PD