Wacker Thun – Neue Sorgen in der alten Halle Die Berner Oberländer Handballer sind auch Kadetten Schaffhausen kein besonders unangenehmes Gegenüber. Sie unterliegen 26:30. Adrian Horn

Es gab nicht viel, woran sich die Thuner hätten aufrichten können am Sonntagabend nach dem Cup-Aus gegen Pfadi Winterthur. Da war im Grunde bloss die Gewissheit, lediglich drei Tage später die Gelegenheit zu kriegen, es besser zu machen. 72 Stunden danach aber ist nicht vieles besser, sondern vielmehr so ziemlich alles gleich.

Wieder empfängt Wacker ein Topteam, diesmal Kadetten Schaffhausen. Erneut zeigen die Berner Oberländer eine solide Vorstellung. Aber das reicht wie am Sonntag nicht. 26:30 unterliegen sie – drei Tage davor verloren sie 25:29.

Und so startet der zweimalige Meister mit zwei Niederlagen ins Kalenderjahr. Ihre Rückkehr in die Lachenhalle haben sich die Thuner gänzlich anders vorgestellt. Zumal sie erstmals seit geraumer Zeit keine Verletzten verzeichnen. Lediglich Yannick Schwab fehlt; er ist krank.

Exploits bleiben aus

Mit neuen Sorgen schlägt sich Wacker am so vertrauten Ort herum. Ein Problem ist, dass sich im Team von Remo Badertscher gegenwärtig keiner in Hochform befindet, erst recht nicht die Schlüsselspieler Nicolas Raemy und Lukas von Deschwanden, auch wenn Letzterer gegen Schaffhausen stetig besser in die Partie findet und eine gute zweite Halbzeit zeigt. Marc Winkler und Flavio Wick, die Torhüter, sind dieser Tage kein Faktor – ganz anders als bei den Titelgewinnen 2018 und 2019.

Wacker fällt unter Badertscher nie unter ein bestimmtes Niveau. Gleichzeitig bleiben Exploits bislang aus. Noch ist das nicht jenes Team, vor dem sich die Konkurrenz aus der Ostschweiz zu fürchten bräuchte. Zumal man zunehmend den Eindruck erhält, die einst so bissigen Thuner seien ein vergleichsweise braves Gegenüber geworden, das zwar tüchtig kämpft, aber nicht die ganz grossen Emotionen zu entfachen vermag.

