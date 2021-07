Thuner Solarzellen-Produzent – Neue Solar-Dachziegel im Angebot Das Unternehmen Meyer Burger erweitert sein Produktportfolio mit Know-how eines deutschen Ingenieurdienstleisters. pd/cb

Das Meyer-Burger-Gebäude in Gwatt. Foto: Archiv/Simon Glauser

Meyer Burger plant eine Erweiterung ihres Produktportfolios um ein dachintegriertes Hochleistungssolarsystem, das wie traditionelle Dachziegel einfach montiert werden kann. Dies geht aus einer Mitteilung hervor. Dazu erwirbt die Firma eine zertifizierte und bauaufsichtlich zugelassene Lösung von einem deutschen Ingenieurdienstleister. «Sämtliches geistiges Eigentum und umfassendes Know-how gehen in den Besitz von Meyer Burger über.» Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Als Teil der Wachstumsstrategie im Bereich Dachsegment plane die Firma, «mit diesem hochinnovativen Produkt die Nachfrage im Markt nach Solar-Dachziegeln deutlich zu steigern und seine nachhaltige Geschäftsentwicklung zu stärken». Neben den bereits angebotenen Hochleistungssolarmodulen für die klassische Aufdachmontage soll Kunden künftig auch ein dachintegriertes Solarsystem angeboten werden können.

«Integrierte Solardachsysteme stellen heutzutage noch eine Marktnische dar. Mit unserer neuartigen Solarziegel-Lösung planen wir, dachintegrierte Lösungen aus der Nische in einen grösseren Markt zu führen. Es ermöglicht somit eine perfekte Ergänzung unseres Portfolios von Premiumprodukten und ist ein weiterer konsequenter Schritt innerhalb unserer Wachstumsstrategie», wird Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger, in der Mitteilung zitiert. Das neue Solardach soll auf der Fachmesse Intersolar vom 6. bis zum 8. Oktober 2021 in München erstmals vorgestellt werden. Erste Auslieferungen sind für das zweite Halbjahr 2022 geplant.

