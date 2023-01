Ehrung für Martin Luther King – Neue Skulptur in Boston sorgt für Spott und zweideutige Sprüche Vier Arme sollen eine Umarmung von Martin Luther King und seiner Frau Coretta darstellen. Das fast 10-Millionen-Dollar teure Werk ist für viele aber ziemlich verunglückt. Andreas Frei

Die Bronzeskulptur «The Embrace» wurde am Freitag enthüllt. Es zeigt die Arme einer Umarmung von Martin Luther King und seiner Frau Coretta. Für viele ist die Darstellung allerdings komplett verunglückt. Foto: Steven Senne (Keystone, AP)

Die Skulptur heisst «The Embrace», die Umarmung, und steht seit kurzem im grössten öffentlichen Park in Boston, dem Boston Common. Die Umarmung besteht aus den vier Armen von Martin Luther King und seiner Frau Coretta Scott King. Vorlage war ein Bild, das die beiden bei der Verkündung des Friedensnobelpreises 1964 zeigt. Die beiden lernten sich in den frühen 1950er-Jahren in Boston kennen, als beide dort studierten.

Die Skulptur ist etwa sechs Meter hoch und zwölf Meter breit. Sie soll einerseits für die Bürgerrechtsbewegung stehen, welche Martin Luther King wesentlich prägte, andererseits für die Macht der Liebe zwischen zwei Menschen. Gekostet hat die Bronzeskulptur knappe 10 Millionen Dollar, gefertigt wurde sie vom New Yorker Künstler Hank Willis Thomas. «In diesem Werk geht es um die Fähigkeit in jedem von uns, von Liebe erfüllt zu sein, und ich fühle mich jedes Mal von Liebe erfüllt, wenn ich die Namen und Gesichter von Dr. King und Coretta Scott King höre», sagte Thomas dem «Boston Globe» bei der Enthüllung am Wochenende.

Das Originalbild: Martin Luther King Jr. umarmt seine Frau Coretta, nachdem bekannt gegeben wurde, dass er den Friedensnobelpreis erhält. Von diesem ikonischen Bild stellte der Künstler die vier Arme nach. Foto: Bettmann Archive (Getty Images)

Dass aber die Gesichter von Martin Luther King und seiner Frau bei der Skulptur fehlen, sorgte für ziemlich geharnischte Reaktionen ausserhalb der Kunst-Welt. Angebracht gewesen wäre eine Statue mit der gesamten Umarmung der beiden, nicht nur die vier Arme, schrieb beispielsweise ein Kolumnist des «Boston Herald». Die Ehrung der berühmten Bürgerrechtshelden sei gründlich danebengegangen.

Andere meinten, ob es denn auch eine Skulptur eines weissen Mannes gebe, die nur seine Arme zeige. Und viele fanden das Werk schlicht obszön. So etwa der Cousin von Coretta Scott King, der einen Artikel über die Skulptur mit «Eine Masturbations-Huldigung an meine Familie» betitelte. Das Werk sei beleidigend, teuer und inhaltsleer. Es seien zehn Millionen Dollar vergeudet worden, um eine metallene Masturbations-Huldigung an seine legendären Verwandten zu erstellen. Und er fragt sich, wie die Verantwortlichen nicht sehen konnten, dass die Skulptur eine Beleidigung darstelle. Als das Werk enthüllt wurde, habe ein Junge sogleich «schau, ein Penis» gerufen, schreibt Seneca Scott.

«Schau, ein Penis», habe ein Junge gerufen, als die Skulptur enthüllt wurde, beklagt sich der Cousin von Coretta Scott King. Er findet, das Kunstwerk sei eine Beleidigung für seine Familie. Foto: Steven Senne (Keystone, AP)

Auch im Internet verstehen viele den speziellen Ansatz der Skulptur nicht. Es mache nicht viel Sinn, von einem ikonischen Bild nur gerade die vier Arme zu zeigen. Das, was den schönen Moment ausmache, gehe so verloren. Das zeige, was schiefgehen könne, wenn man etwas aus dem Kontext reisse, sagen andere. Die wohl häufigste Emotion im Zusammenhang mit dem Werk ist «verstörend».

Viele sind sich einig, dass die Skulptur nicht die beiden Menschen ehre, die sie ehren sollte. Und die Mehrheit macht sich schlicht über das «heillose Fiasko» lustig, wobei vielen beim ersten Anblick obszöne Szenen in den Sinn kommen. Je nach Perspektive sehen die Menschen Darstellungen von Oralverkehr oder zwei Hände mit einem riesigen Phallus. Einige glauben gar, dass die Bilder nicht echt sind. «Ist das ein Witz?», fragen andere ungläubig.

Je nach Winkel ist kaum zu erkennen, dass es sich um eine Umarmung von zwei Menschen handeln soll. Den Betrachtern kommen dafür andere Assoziationen in den Sinn. Foto: Steven Senne (Keystone, AP)

Die Bürgermeisterin von Boston verteidigt das Werk und findet, dass die Skulptur dabei helfen werde, die Vision von Martin Luther King weiterzutragen. Es gehe darum, die Augen für die Ungerechtigkeiten von Rassismus zu öffnen und mehr Leute in die Bewegung für mehr Gleichheit zu bringen. Die Skulptur sei ein starkes Zeichen dafür, alle zu umarmen, die Geschichte des Landes zu umarmen.

Ein Historiker meint dazu in einem Online-Kommentar bei der «Washington Post» trocken: Wenn ein Kunstwerk eine Nachricht enthalten sollte und diese Nachricht zuerst noch erklärt werden müsse, dann sei das Ziel verfehlt worden. Und ein anderer Leser schreibt, das sei ein weiteres Beispiel dafür, dass manche in der Kunstwelt in einer Blase lebten. Und schliesslich wird allen Lehrpersonen viel Glück gewünscht, welche die Skulptur demnächst mit ihren Schulklassen besuchen und einiges zu erklären haben werden.

