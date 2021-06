Illusoria-Land in Hettiswil – Neue Silbermünze ehrt den Meister der Sinnestäuschungen Sandro Del-Prete weiss, wie man das menschliche Gehirn austrickst. Eines seiner illusorischen Werke ist nun auf einer Silbermünze abgebildet. Nina-Lou Frey

«Sieht der Betrachter ein Bild auf der Silbermünze oder ein Bild eines Bildes auf einer Silbermünze?» Das würde sich der Künstler Sandro Del-Prete wohl fragen. Foto: Raphael Moser

An den Wänden im Illusoria-Land in Hettiswil hängen etliche Zeichnungen. Mal auf einer Fläche, mal mehrdimensional. Eine Bleistiftzeichnung von Albert Einsteins Gesicht oder doch drei Badenixen? Das nächste Bild kennt kein oben und kein unten. Ein Spiel mit dem menschlichen Gehirn. Das fasziniert den Künstler Sandro Del-Prete. Er beherrscht das Handwerk, Unmögliches in Bildern möglich zu machen.

Der 83-Jährige, der sich als «Illusorist» bezeichnet, spaziert an einem seiner Werke vorbei und bleibt vor einem grossen Ölgemälde stehen. «Viadukt des Lebens» lautet der Titel. «Es bildet die vierte Dimension nach der Relativitätstheorie von Albert Einstein ab», erklärt der Berner mit Tessiner Wurzeln. Dabei wird die Welt nicht nur in den Ebenen von Höhe, Breite und Tiefe verstanden, sondern auch die Zeitdimension miteinbezogen.