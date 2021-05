Knall im Spesenstreit – Neue Sigriswiler Volkspartei löst sich auf Neun Monate nach der Gründung ist die neue Partei von Grossrätin Madeleine Amstutz nicht mehr. Die Neue Sigriswiler Volkspartei löst sich auf. Roger Probst UPDATE FOLGT

Die neue Partei der Sigriswiler Grossrätin Madeleine Amstutz hat sich aufgelöst. Foto: Patric Spahni

«Amstutz greift mit neuer SVP an»: So titelte diese Zeitung vor rund neun Monaten. Damals blies SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz zum Halali. Sie war zuvor wegen angeblich zu Unrecht bezogener Spesen ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Die Wogen – nicht zuletzt innerhalb der SVP – gingen so hoch, dass die Kronfavoritin für den Posten als Gemeindepräsidentin nicht für die Wahlen nominiert wurde. Amstutz empfand das Vorgehen derartig als Affront, dass sie eiligst eine neue Partei gründete.

Damit schüttete sie zusätzlich Öl ins lodernde Feuer. Es entwickelte sich neben dem Spesenstreit ein Stellvertreterkrieg. Die SVP und die neue Partei deckten sich gegenseitig mit Klagen ein. Schliesslich musste sich die Amstutz-Partei vom Namen SVP Sigriswil 2020 trennen. Sie nannte sich fortan Neue Sigriswiler Volkspartei. Für die kantonale SVP war dies noch nicht genug: Sie forderte den Ausschluss von Amstutz aus der Partei – nicht zuletzt, weil Amstutz es nach erfolgreicher Wahl wagte, den offiziellen SVP-Kandidaten für den Chefposten, Anton Ambühl, herauszufordern.