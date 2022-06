Berner Oberland – Neue Selbsthilfegruppe für Ukraine-Flüchtlinge Sich gemeinsam über das Erlebte austauschen: Eine Selbsthilfegruppe für Ukraine-Flüchtlinge steht vor der Gründung.

Frauen sortieren bei der ukrainischen Botschaft in Bern Hilfsgüter für Flüchtlinge. Foto: Christian Pfander

In der Schweiz fanden bis jetzt mehr als 51’000 Geflüchtete aus der Ukraine Unterkunft. «Obwohl sie dann in Sicherheit sind, bleibt das Erlebte gegenwärtig, der Umgang damit ist schwierig, das Trauma oft gross», wie Selbsthilfe BE in ihrer Medienmitteilung weiter schreibt. Eine Selbsthilfegruppe bietet den Betroffenen nun einen geschützten Rahmen, in dem sie sich untereinander über ihre Gefühle und das gemeinsam Erlebte austauschen können. Es erlaubt ihnen zudem, sich gegenseitig zu ermutigen und einander zu unterstützen, um diese Herausforderung gemeinsam durchzustehen. Für die Gründung dieser neuen Gruppe sucht Selbsthilfe BE nun noch weitere interessierte Personen.

Selbsthilfe BE fördert die gemeinschaftliche Selbsthilfe zu verschiedenen Themen des Sozial-

und Gesundheitsbereichs im Kanton Bern. Interessierte Personen, die an der neuen Selbsthilfegruppe «Geflüchtet aus der Ukraine» teilnehmen möchten, können sich bei Selbsthilfe BE unter der Telefonnummer 0848 33 99 00 oder per Mail an info@selbsthilfe-be.ch melden.

pd

