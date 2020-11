Verkehr in Thun – Neue Schwellen bei Kreiseln nützen – Unfälle gab es trotzdem 2019 hat die Stadt fünf problematische Kreisel entschärft. Eine erste Bilanz fällt positiv aus. Doch das Verhalten einiger Autofahrer sorgt für Erstaunen. Michael Gurtner

Schwellen auf der Tempelstrasse vor dem Kreuz-Kreisel in Allmendingen: Leist und Stadt sind sich einig, dass sie wirken. Foto: Michael Gurtner

Zum Beispiel der Kreisel beim Restaurant Kreuz in Allmendingen: «Untragbar» sei die Situation. Eine Frage der Zeit, bis es zu einem schlimmen Unfall komme. Der Unmut war gross an der Versammlung des Allmendingen-Leists im März 2019, als diese Voten fielen. Denn: Immer wieder befuhren Autos von Thierachern her auf der Tempelstrasse den Kreisel mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Der Leist forderte die Stadt zum Handeln auf.

Und der Gemeinderat reagierte: Ende 2019 wurden beim Allmendingen-Kreisel Massnahmen umgesetzt. Ebenso bei vier weiteren gefährlichen Kreiseln – beim Schulhaus Progymatte sowie an den Verzweigungen Schulstrasse/Schorenstrasse, Länggasse/Burgerstrasse und Mattenstrasse/Länggasse.