Neue Routenerschliessung in der Eigernordwand – Erstbegehung ohne Bohrmaschine geschafft Sie nennen ihre neue Kletterroute schlicht «Renaissance»: Peter von Känel und Silvan Schüpbach gelang eine «saubere» Erstdurchsteigung durch die Eigernordwand. Bruno Petroni

Silvan Schüpbach (l.) und Peter von Känel schafften die neue Route «Renaissance» durch die Eigernordwand. Foto: PD

Es gibt in der Eigernordwand nicht mehr viele Stellen, an welchen noch nie ein Mensch gehangen oder gestanden ist. Dutzende von Routen zieren die verschiedenen Grafiken der legendären, 1800 Meter hohen Wand. Vor wenigen Tagen jedoch gelang den beiden Bergführern Peter von Känel (50, Frutigen) und Silvan Schüpbach (41, Thun) die Erstdurchsteigung einer neuen Route in der Eigernordwand. Dabei folgten sie ihrem Ideal, keine Bohrhaken zu verwenden.