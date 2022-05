Versammlung in Matten – Neue Rekorde im Seilpark und in der Gletscherschlucht Der Outdoor Switzerland AG fehlten zwar auch im zweiten Corona-Jahr die Gäste aus der Ferne. Dennoch verzeichnete sie teils neue Besucherrekorde.

So viele Gäste wie noch nie verzeichnete der Seilpark Interlaken im vergangenen Jahr. Symbolfoto: Sibylle Meier

«Das Jahr 2021 war erneut von der Corona-Pandemie geprägt», schreibt die Outdoor Switzerland AG in einer Mitteilung zur Generalversammlung, die unlängst stattfand. Die internationalen Gäste aus Asien, Australien, den USA und den arabischen Ländern hätten weiterhin nicht in das «Adventure Capital of Europe» Interlaken reisen können, erklärt der Verwaltungsratspräsident Christoph Egger in der Mitteilung.

Das habe zu empfindlichen Umsatzeinbussen bei den Tochtergesellschaften im Raum Interlaken geführt. Dank der unbürokratisch schnellen Unterstützung vom Kanton Bern mit Härtefallgeldern hätten die Verluste unter Kontrolle gebracht werden können.

«Im Gegensatz dazu führte die Sommersaison in Grindelwald zu Rekordzahlen», schreibt die AG. Der Bergsportbereich verzeichnete demnach ein Wachstum von 25 Prozent. Sehr erfreulich hätten sich auch die Eintrittszahlen der Gletscherschlucht entwickelt. «Trotz des Ausbleibens der internationalen Gäste konnte ein neuer Besucherrekord erzielt werden.» Auch der Seilpark Interlaken konnte viele Schweizer Gäste begrüssen und ebenfalls einen neuen Besucherrekord verzeichnen.

Die grösste Veränderung für das Unternehmen erfolgte am 25. Oktober mit der Umstellung auf die Marktplattform Outdoor.ch. «Seit dem Zusammenschluss der beiden Firmen Outdoor Interlaken AG und Grindelwald Sports AG ist das Unternehmen weiter gewachsen», steht in der Mitteilung weiter. Rund 300 Outdoorangebote von allen Tochtergesellschaften sind seit letztem Herbst auf einer Plattform vereint. Seit 2021 ist auch die Jet Boat Interlaken AG Teil der Outdoor Switzerland AG.

PD

