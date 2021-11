Thun: Neue Veranstaltungsreihe – Neue Reihe stellt die Welt auf den Kopf Am Mittwoch, 17. November, machen Jean Ziegler, Sibylla Walpen und Julian Sartorius den Auftakt zu «Hier! Tour de Thun».

Tritt am ersten Abend von «Hier! Tour de Thun» auf: Jean Ziegler. Foto: PD

«‹Hier! Tour de Thun› ist ein interdisziplinäres Projekt, bei dem Musik, bildende Kunst und das Wort, die Rede verschmelzen und einen künstlerischen Blick auf die aktuelle Lage der Welt ermöglichen», schreiben die Verantwortlichen vom Dachverbund Kulturthun in einer Medienmitteilung. Wie das aussehen könnte, können die Besucherinnen und Besucher an der Auftaktveranstaltung am 17. November ab 19.30 Uhr im KKThun erleben.

Schlag- und Tonkünstler Julian Sartorius bringt alles zum Klingen. Foto: PD

Des Themas des Abends – «Die Welt steht kopf» – nehmen sich Julian Sartorius, Sibylla Walpen und Jean Ziegler an. Der Soziologe Ziegler weise schon sein ganzes Leben auf die Ungerechtigkeiten unserer Konsumgesellschaft hin. Die bildende Künstlerin Sibylla Walpen stellt in einer Ausstellung im Strandbad Thun ihre Skulptur buchstäblich auf den Kopf. «Und der Musiker, Schlag- und Tonkünstler Julian Sartorius bringt alles zum Klingen, sogar die Welt unter Wasser», versprechen die Organisatoren.

Auch die bildende Künstlerin Sibylla Walpen ist bei «Hier! Tour de Thun» am 17. November im KKT dabei. Foto: PD

Immer ein Dreiklang

Jeder der vier Abende der Reihe «Hier! Tour de Thun» soll aus einem Dreiklang von Rede, bildender Kunst

und Musik bestehen, erklären die Verantwortlichen. «Allen Auftretenden ist gemeinsam, dass sie aus Thun stammen, die meiste Zeit ihres Lebens in Thun verbracht haben oder im städtischen kulturellen Leben Thuns aktiv sind.»

Zur zweiten Veranstaltung am 11. Februar lädt Kulturthun in das Theater Alte Oele. Der Dachverbund kooperiert auch mit dem Kunstmuseum Thun: Die dritte Veranstaltung der Reihe eröffnet am 6. März die Sommersaison des Thun-Panoramas. Und am 19. Mai geht es zum Abschluss der Reihe ins Cafe Bar Mokka.

Aktuelle Informationen finden sich unter www.kulturthun.ch .

PD/sgg

