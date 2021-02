Sendung aus dem Schloss – Neue Reihe startet in Burgdorf Ab dieser Woche ist das Team F unterwegs – drei Frauen, die sich der Nachhaltigkeit annehmen wollen. Auf die Reise schickt sie das Schweizer Fernsehen. Ihre erste Station ist das Emmental. Cornelia Leuenberger

Das Team F beim Schloss Burgdorf: Florence Fischer, Barbara Eisl, Ernestyna Orlowska

(von links). Foto: SRF/Nous Production/Maxime Von Der Mühll

«Nachhaltigkeit» – darum geht es in der neuen Reihe des Schweizer Fernsehens. Am Sonntag wird der erste Teil ausgestrahlt, und er kommt aus Burgdorf. Moderatorin Florence Fischer, Barbara Eisl, Inhaberin einer Marketing- und Presseagentur, sowie die Berner Künstlerin Ernestyna Orlowska sind mit ihrem zum Elektromobil umfunktionierten VW-Bus zum Schloss hinaufgefahren, um dort nach der momentan viel zitierten Nachhaltigkeit zu suchen.

«Weil es uns da besonders gut gefallen hat», schreibt Moderatorin Florence Fischer auf die Frage, warum es gerade in Burgdorf losgehe. «Und zudem ist der Ort ein Schmelzpunkt inspirierender Menschen in Sachen Nachhaltigkeit.» Das Thema der Folge sei die Ernährung, es werde vor allem um saisonale und regionale Lebensmittel gehen. Und was hat das Schloss damit zu tun? «Die schiere Schönheit des Schlosses und der Ausblick auf die Altstadt und deren Umgebung dürfen niemandem vorenthalten werden.» Die Emmentaler Tourismusverantwortlichen dürften der Fernsehfrau wohl kaum widersprechen.