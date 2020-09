Stadtrat Langenthal – Neue Reglemente für mehr Effizienz In zwei Lesungen will der Stadtrat neun Reglemente der ständigen Kommissionen bewilligen. Diese sollen künftige Prozesse vereinfachen. Julian Perrenoud

Alle Kommissionen sollen auf nächstes Jahr ein eigenständiges Reglement erhalten. Die Beratung der Entwürfe ist zeitintensiv. Foto: Marcel Bieri

Anfang 2017 ist die revidierte Stadtverfassung in Kraft getreten. Noch im selben Jahr wurde die Teilrevision des Reglements über die Organisation der Stadtverwaltung umgesetzt. Dies hatte zur Folge, dass mehrere Bestimmungen zu den ständigen Kommissionen aus der Stadtverfassung verschwanden. Ganz bewusst, denn der Stadtrat sollte alle Aufgaben und Zuständigkeiten in einem neuen Reglement pro Kommission definieren, das ab Januar 2021 in Kraft treten soll.