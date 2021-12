Reformierte Kirche Thun – Neue Regel für Vermietungen An der Sitzung des Grossen Kirchenrats vom Montag gaben die Immobilien zu reden. So unter anderem die Einnahmen aus Raumvermietungen. Andreas Tschopp

Werden in Thun Kirchenräume extern vermietet, dann sollen die betreffenden Kirchgemeinden künftig an den Einnahmen partizipieren können. Foto: Andreas Tschopp

Nach der Beratung des Budgets und Infos zu Bauprojekten (diese Zeitung berichtete) wurde am Montag im Kirchenparlament weiter über Immobilien diskutiert. Erfreut nahm Elisabeth Bregulla zur Kenntnis, dass sich der Kleine Kirchenrat bereit zeigt, die Kirchgemeinden an den Erlösen aus Raumvermietungen teilhaben zu lassen. «Wir werden dafür eine einheitliche Tarifstruktur erarbeiten, erklärte Peter Greuter, der im Kleinen Kirchenrat für die Immobilien verantwortlich ist. Der Vorstoss wurde so angenommen.