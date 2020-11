Versammlung in Madiswil – Neue Rätin gewählt Die Kirchgemeinde verkleinert ihren Rat von sieben auf fünf Mitglieder. Barbara Heiniger

Noch fünf Räte sorgen sich in Madiswil um die Geschicke der Kirchgemeinde. Foto: Thomas Peter

An der Kirchgemeindeversammlung in Madiswil stand eine Verkleinerung des Kirchgemeinderates von 7 auf 5 Mitglieder zur Diskussion. Diese Änderung wurde nötig, weil der Rat auch nach intensiver Suche nicht genügend Nachfolger für ausscheidende Mitglieder rekrutieren konnte. Die Versammlung folgte dieser Empfehlung. Immerhin konnte die Versammlung Karin Maeder-Mathys neu in den Rat wählen. Diesen verlassen Annekäthi Iseli und Janina Fiechter.

Die von Kurt Wyssmann erläuterte Jahresrechnung 2019 schliesst ausgeglichen ab. Das Gleiche gilt vom Budget 2021. Die Steueranlage bleibt unverändert bei 0,184 Prozent der einfachen Steuer.