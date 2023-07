Mobiliar für Thuns Primarschulen – Neue Pulte und Stühle für die ersten 49 Klassenzimmer Alle 120 Klassenzimmer der Thuner Primarschulen erhalten neues Mobiliar. Noch nutzbare und geeignete Pulte und Stühle der alten Einrichtung gehen an Hilfswerke. PD/hau

Anlieferung des neuen Mobiliars in der Primarschule Allmendingen. Foto: PD/Patrick Liechti

«Das Mobiliar in den Primarschulen Thun ist vielerorts in einem schlechten Zustand», teilt die Medienstelle der Stadt Thun am Dienstagmorgen mit. Die neuen Unterrichtsformen würden zudem andere Anforderungen an die Infrastruktur stellen. Deshalb ersetze die Stadt etappenweise das Schulmobiliar.