Abschluss für Oberländer Gärtner – Neue Profis für die grüne Branche Blumen und Pflanzen vermitteln Freude und Emotionen: 79 junge Menschen haben die Lehrzeit als Landschafts- oder Zierpflanzengärtner erfolgreich absolviert. Stefan Kammermann

«Ihr seid jetzt stolze Besitzerinnen und Besitzer des Fähigkeitszeugnisses.» Mit diesen Worten begrüsste Stephan Nyffeler, Präsident des Unternehmerverbandes Gärtner Schweiz Berner Oberland und Oberwallis, die frischgebackenen Berufsleute zur Lehrabschlussfeier.

«Ihr habt jetzt mehr Freiheit und könnt selber Entscheidungen treffen.» Stephan Nyffeler, Präsident des Unternehmerverbandes Gärtner Schweiz Berner Oberland und Oberwallis

Corona-bedingt fand der Anlass in der Werkhalle des gärtnerischen Ausbildungszentrums in Wichtrach in drei Durchgängen statt. Und Stephan Nyffeler ging auf die Bedeutung des Zeugnisses ein. «Ihr habt jetzt mehr Freiheit und könnt selber Entscheidungen treffen», meinte er. Dies heisse aber ebenso mehr Verantwortung.