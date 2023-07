Abschlussfeier in Spiez – Neue Profis für die grüne Branche Die grüne Branche im Oberland kann sich über 85 neue Profis freuen. Sie haben die Lehrzeit als Landschafts- oder Zierpflanzengärtner erfolgreich abgeschlossen.

Zahlreiche Gärtnerinnen und Gärtner wurden für besondere Leistungen mit einem Geschenk belohnt. Foto: PD



«Ihr habt wichtige Jahre hinter euch.» Mit diesen Worten begrüsste Florian Kammermann, Präsident des Unternehmerverbandes Gärtner Berner Oberland und Oberwallis, die frischgebackenen Berufsleute an der Lehrabschlussfeier im Lötschbergzentrum in Spiez. Und er ging auch gleich auf die Zukunft ein: «Nehmt euch Zeit für Veränderungen, auch verbunden mit der einen oder anderen Herausforderung.» Zumal das erlernte Handwerk und das entsprechende Wissen und die Weiterbildung eben Zukunft bedeuteten.

«Ihr habet einen ausgezeichneten Notendurchschnitt erreicht», betonte Chefexperte Markus Weibel. Die Fachkompetenz des Gärtners sei gefragt. Gleich 85 junge Gärtnerinnen und Gärtner konnten an der Feier ihr Diplom entgegennehmen. In der Fachrichtung Zierpflanzen schloss Fabia Patzen mit der Bestnote von 5,6 ab. Iren Astner und Myriam Christen erreichten in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau mit der Note 5,5 das beste Ergebnis, während Jael Hostettler in der zweijährigen Ausbildung Gärtner EBA Garten- und Landschaftsbau ebenfalls mit der Note 5,5 den Spitzenplatz erreichte.

PD

