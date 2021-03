Thun vor 150 Jahren – Neue Postbriefkasten luden ein zu Schelmereien Die Thuner Bevölkerung kam 1871 in den Genuss von zwei zentralen Postbriefkasten. Zum Ärgernis des Postamtes landeten darin aber nicht nur Briefe. Manuel Berger

Ein Postbriefkasten von 1880. Das einheitliche Postgelb wurde erst 1939 eingeführt. Foto: Creative Commons

Wie aus folgendem Polizeiverbot hervorgeht, wurden vor 150 Jahren in der Thuner Innenstadt zwei neue Postbriefkasten aufgestellt: «Auf die Mittheilung des hiesigen Postamtes, dass boshafterweise in die neuerstellten Brief-Einwürfe im Bälliz und beim Bernthor Gegenstände eingeworfen und dadurch die eingelegten Briefe ganz beschmutzt worden sind, so findet sich die Polizei-Kommission genöthigt, das Einwerfen von anderen als Postgegenständen in die bestehenden Briefkasten bei einer Busse bis Fr. 30 von Polizeiwegen zu verbieten mit dem Beifügen, dass Eltern für ihre Kinder und Pflegbefohlenen verantwortlich erklärt sind.»