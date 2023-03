Ihre Gemeinde informiert – Neue Postautolinie über den Schallenberg Ab Ende April fährt ein Postauto von Escholzmatt über den Schallenberg bis nach Thun. Das Angebot besteht jeweils am Wochenende.

Die neue Schallenberg-Bus-Linie 252 fährt von Escholzmatt nach Marbach, Schangnau, Eggiwil, Röthenbach bis nach Thun oder umgekehrt.

Das mit dieser Buslinie erschlossen Gebiet ist ein grenzenloser Erlebnisraum und spricht Wanderer, Bikerinnen, Familien, Kultur- und Genussmenschen mit einem Naturangebot der Extraklasse an. Schon die Fahrt allein ist ein Erlebnis – die Angebote entlang der Strecke machen den Ausflug in den grenzenlosen Erlebnisraum Schallenberg jedoch zum unvergesslichen Tag. Egal ob eine Wanderung, eine Tour mit dem Bike, ein Familien-Ausflug, ein Spaziergang am Thunersee, alle Gäste finden das Passende.

Fahrplan: Die Linie verkehrt von Mai bis Oktober (29.4.2023 – 29.10.2023) jeweils am Samstag, Sonntag sowie an allgemeinen Feiertagen mit 4 Kursen in beide Richtungen. Die Kurse am Morgen und Mittag werden durch Postauto bedient, die Kurse am Nachmittag und Abend durch STI Bus.

Weitere Informationen rund um das neue Angebot gibt es bei: Emmental Tourismus, Postauto Schallenberg-Linie, Tourismus Schangnau.

Ihre Gemeinde informiert Dieser Artikel wurde von der Behörde verfasst und zur Verfügung gestellt.

