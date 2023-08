Neue Pläne für die Thuner Hoffmatte – Solina steigt als neue Partnerin ein Die Stiftung Solina will mit der Frutiger AG auf der Hoffmatte in Thun einen neuen Standort mit rund 100 Pflegeplätzen realisieren. Dies anstelle des ursprünglichen Projekts der Stiftung Wohnen im Alter WiA. UPDATE FOLGT

Blick über den Wohlhausenweg zu den neuen geplanten Wohnhäusern der Solina auf der Thuner Hoffmatte. Visualisierung: Husistein & Partner AG, Maaars





Die Thuner Firma Frutiger AG plant ein neues Wohnquartier auf dem ehemaligen Areal der Hoffmann Neopac AG, welches auch als Hoffmatte bekannt ist. Als Teil des Wohnangebots war bislang ein Alters- und Pflegezentrum der Stiftung WiA vorgesehen. Doch Ende 2022 hatte die Stiftung WiA bekannt gegeben, dass sie den Projektentwicklungsvertrag mit der Firma Frutiger AG aufgrund von Verzögerungen im Umzonungsverfahren auflöst und sich stattdessen auf die Entwicklung anderer Standorte konzentrieren wird.

Der Grund: Einsprechende aus der Nachbarschaft hatten das Projekt, welches am 9. Februar 2020 von 62 Prozent der Thunerinnen und Thuner in einer Volksabstimmung gutgeheissen worden war, mit Einsprachen und Beschwerden torpediert.

Vertrag zwischen Solina und Frutiger AG

Letzten Februar kontaktierte die Frutiger AG die Stiftung Solina und fragte diese an, ob sie anstelle der Stiftung WiA als neue Partnerin in die Projektentwicklung einsteigen wolle. Stiftungsrat und Geschäftsleitung der Stiftung Solina waren von Beginn an am Projekt interessiert.

«Die Eröffnung eines neuen Standorts in der Stadt Thun wurde von Solina bereits vor einigen Jahren geprüft. Thun liegt genau zwischen den Gemeinden Spiez und Steffisburg, in welchen Solina heute insgesamt drei Standorte betreibt», wird Stiftungsratspräsident Daniel Gobeli in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen zitiert. Im Mai habe der Solina-Stiftungsrat deshalb einstimmig entschieden, das Projekt konkret anzugehen und mit der Firma Frutiger AG einen Kooperationsvertrag abzuschliessen.

Gesuch vom Kanton bewilligt

In der Folge beantragte Solina bei der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern die Reservation der erforderlichen Pflegeplätze in der Stadt Thun. Gemäss der Medienmitteilung traf die Bewilligung diese Woche ein. Solina sei damit nun berechtigt, am Standort Hoffmatte zukünftig 100 Pflegeplätze zu betreiben. Diese Planungssicherheit bilde die Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte.

«Wir freuen uns sehr über den Entscheid», meint Daniel Gobeli. «Mit der Firma Frutiger AG hat Solina bereits bei der Erneuerung der Standorte Spiez und Ziegelei zusammengearbeitet und dabei gute Erfahrungen gemacht.» Für die weiteren Schritte sei dies sicher eine sehr gute Voraussetzung.

Erneuerung Standort Kirchbühl läuft weiter

Doch was bedeutet das neue Projekt für das bereits andere angelaufene Projekt der Solina? «Die Erneuerung des Standorts Kirchbühl in der Gemeinde Steffisburg ist dadurch nicht gefährdet und wird unabhängig vom Projekt in Thun vorangetrieben», sagt Solina-Geschäftsführer Patric Bhend. Dies sei insbesondere eine Herausforderung in Bezug auf die personellen Ressourcen. Der Geschäftsführer erhofft sich deshalb Synergien bei der Entwicklung. Wenn alles rundlaufe, könne das Baugesuch bereits nächstes Jahr eingereicht werden. Die Eröffnung des neuen Standorts werde dann frühestens im Jahr 2027 erfolgen.



Die gemeinnützige Stiftung Solina beschäftigt an ihren drei Standorten in Spiez und Steffisburg rund 700 Mitarbeitende, davon über 60 Lernende. Die Solina-Standorte seien «keine verstaubten Altersheime, sondern vielmehr moderne Begegnungsorte für mehrere Generationen und Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten Bedürfnissen», so die Solina in der Mitteilung weiter.



PD/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.