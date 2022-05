Wohnen im Alter – Neue Pflegeheime schiessen aus dem Boden, doch braucht es sie? Ältere Leute zögern den Eintritt in ein Altersheim heute so weit hinaus wie möglich. Trotzdem baut die Branche im Kanton Bern ihre Kapazitäten aus. Was geht da vor? Sabine Gfeller

Eine Hotelbar? Nein, das ist das öffentliche Restaurant des neuen Alterszentrums in Münsingen. Foto: Adrian Moser

Vom Bahnhof Münsingen führt eine Unterführung direkt zum neuen Alterszentrum der Senevita-Gruppe in der Dorfmatt. Am Eröffnungstag, der kürzlich stattgefunden hat, schlendern Interessierte durch die breiten Gänge des sechsstöckigen Gebäudes. Sie strecken ihre Köpfe neugierig in die noch unbewohnten Zimmer und bestaunen das Farbkonzept.