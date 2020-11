Wahl in Eriswil – Neue Pfarrerin unbestritten Die Kirchgemeindeversammlung bestätigte die Wahl von Claudia Laager-Schüpbach einstimmig.

Claudia Laager-Schüpbach wird ab August 2021 ihr Amt als Pfarrerin antreten. Foto: Nicole Pont

«Es passte einfach»: Das sagten sowohl Heidi Schmied-Minder als auch Claudia Laager-Schüpbach zu ihrer ersten Begegnung. Und es passte offensichtlich auch an der Kirchgemeindeversammlung in Eriswil am Sonntag. Die Stimmberechtigten bestätigten Claudia Laager-Schüpbach als neue Pfarrerin. Dies erklärt Heidi Schmied, Präsidentin der Kirchgemeinde, auf Anfrage.

Claudia Laager wirkt zurzeit in Arlesheim BL (mehr zu ihr lesen Sie hier). Sie wird ihr Amt zuoberst im Langetental im August 2021 antreten.

Einzige Traktanden neben der Pfarrwahl waren das Budget und der Finanzplan. Für 2021 rechnet die Kirchgemeinde mit einem Aufwandüberschuss von 30’450 Franken. Das Minus ist unter anderem auf Mindereinnahmen zurückzuführen, welche die Verantwortlichen wegen der Corona-Pandemie erwarten. Der Rat habe sehr vorsichtig budgetiert, erklärt Heidi Schmied, er sei dabei über die Empfehlungen der Landeskirche hinausgegangen.