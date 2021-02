Kirchgemeinde Thun-Strättligen – Neue Pfarrerin hat Stelle angetreten Tina Straubhaar hielt am Sonntag ihren Antrittsgottesdienst in der Kirchgemeinde Thun-Strättligen.

Pfarrerin Tina Straubhaar wurde im Gottesdienst in der Johanneskirche zu ihrem Stellenantritt begrüsst. Zum Thema «Was soll ich für dich tun?» (Lk 18,41) gestaltete die Pfarrerin gemeinsam mit Lektorin Madlen Leuenberger und Organist Erwin Messmer einen «eindrücklichen Gottesdienst», wie einer Mitteilung der Kirchgemeinde zu entnehmen ist.

Kirchgemeinderätin Elisabeth Bregulla und Pfarrteamleiter Peter Moor begrüssten die neue und doch schon bestens bekannte Pfarrerin – sie hat ihr Gemeindevikariat in Thun-Allmendingen und später eine viermonatige Vertretungszeit in der JoKi absolviert.

Während knapp eines Jahres wird Tina Straubhaar nun mit 85 Stellenprozenten im Pfarramt Johannes wirken. «Im Hinblick auf die Corona-Situation und die befristete Stelle wurde auf eine traditionelle Amtseinsetzung verzichtet», schreibt die Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde Thun-Strättligen wird aufgrund der auferlegten Sparmassnahmen die Situation im Pfarrkreis Johannes-Scherzligen neu definieren müssen.

Wer am Begrüssungsgottesdienst nicht dabei sein konnte, hat bereits am nächsten Sonntag, 9.30 Uhr, wieder Gelegenheit in der Johanneskirche zu feiern. Der Gottesdienst zum bfa-Kampagnenstart wird von einem Team um Pfarrerin Tina Straubhaar gestaltet.

PD