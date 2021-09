Dürrenroth reagiert – Neue Parkplätze sollen Wildparkiererei verhindern Im beliebten Einkaufs- und Übernachtungsort fehlt es an Parkmöglichkeiten. Aus diesem Grund plant die Gemeinde den Bau von 36 Abstellplätzen. Jacqueline Graber

An der Dorfstrasse sollen 20 Kies-Parkplätze realisiert werden. Foto: Nicole Philipp

Die Parkplatzsituation in Dürrenroth ist angespannt. Dem will die Gemeinde nun entgegenwirken, indem sie den Bau von insgesamt 36 neuen Abstellplätzen an zwei Standorten – der Dorfstrasse und der Oberwaldstrasse – plant. «Wir haben eine Metzgerei, eine Käserei und eine Bäckerei im Dorf. Auswärtige Kunden kommen mit dem Auto zum Einkaufen», sagt Gemeindeschreiber Pascal Dietrich.

Auch der Landgasthof Bären und das Wohn- und Gartengeschäft Gartenfenster würden viele Leute anziehen. «Und Dürrenroth ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen.» Die Folge: Wer keine markierte Parkmöglichkeit im Dorf findet, stellt sein Auto irgendwo ab. «Einige Leute haben sich wegen der Wildparkiererei bei uns beschwert», so Dietrich.