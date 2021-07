Parkplätze in Steffisburg – Neue Parkgebühren sind rechtskräftig Nach dem Rückzug auch der letzten Einsprachen hat das Regierungsstatthalteramt die im Juli eingeführte Neuregelung der Parkgebühren bestätigt.

Die Gemeinde Steffisburg führt neu Parkplatzgebühren auf allen öffentlichen Parkplätzen ein. Hier der Parkplatz bei der Schule Schönau. © Patric Spahni Patric Spahni

Was die Gemeinde Steffisburg bereits Ende Juni verkündet hat, hat jetzt auch das Regierungsstatthalteramt Thun offiziell bestätigt: Das Parken auf dem gesamten Gemeindegebiet ist seit 1. Juli kostenpflichtig. Der Gemeinderat hatte am 9. April eine entsprechende Änderung der Parkplatzbewirtschaftung beschlossen.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens waren vier Beschwerden gegen diesen Beschluss eingegangen. Diese seien mittlerweile allesamt zurückgezogen worden, wie das Regierungsstatthalteramt am Mittwoch mitgeteilt hat. «Damit gilt die neue Gebührenregelung», stellt das Statthalteramt fest.

Parkuhren seit 1. Juli in Betrieb

Neu gilt die Gebührenpflicht auf dem ganzen Gemeindegebiet, und die Gebühren für Anwohnerkarten wurden erhöht. Dazu waren laut Mitteilung drei Beschwerden eingegangen. Weiterhin gratis ist das Parken während 30 Minuten. Zu diesem Punkt hatte der Verkehrsclub Schweiz (VCS) Beschwerde geführt.

Da zuletzt nur noch eine Beschwerde hängig war, die nach Auffassung der Gemeinde der Einführung des neuen Parkregimes nicht entgegenstand, hatte der Gemeinderat bereits Ende Juni beschlossen, die Parkuhren zum 1. Juli in Betrieb zu nehmen. Neben der Zahlung mit Bargeld an den Parkuhren können die Parkgebühren mit Bezahl-Apps von Parkingpay, Easypark, Twint und Sepp/Pay by Phone beglichen werden.

PD/JEZ

