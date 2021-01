Verpflegung im Freilichtmuseum – Neue Pächter für die Ballenberg-Gastronomie Judith Scherrer und Jörg Gehri haben die Pacht der Gastronomiebetriebe im Freilichtmuseum Ballenberg übernommen.

Peter Flück (links), Verwaltungspräsident Ballenberg-Restaurations AG, und die neuen Pächter der Ballenberg-Gastronomie Judith Scherrer und Jörg Gehri. Foto: PD

Per 1. Januar haben Judith Scherrer und Jörg Gehri die Pacht der Gastronomiebetriebe im Freilichtmuseum Ballenberg übernommen, wie die Museumsleitung mitteilt. «Die beiden Gastronomie-Fachleute verfügen über einen grossen Leistungsnachweis und sind in der Berner Oberländer Gastronomielandschaft keine Unbekannten.»

«Für das Freilichtmuseum ist es ein Glücksfall, dass wir die Leitung unserer Restaurationsbetriebe engagierten Pächtern aus der Region in die Hand geben dürfen», wird Peter Flück, Verwaltungsratspräsident der Ballenberg-Restaurations AG, in der Mitteilung zitiert. Die beiden waren vorher 20 Jahre am Hasliberg tätig.

Mehr Leben fürs Wilerhorn

«Qualität, Freundlichkeit und Frische» seien die Säulen des Konzepts der Gastronomen. «Qualitativ hochwertige Speisen, regionale und saisonale Zutaten und ein freundlicher, zuvorkommender Service, darauf legen wir grossen Wert», sagt Judith Scherrer. Essen, Trinken und Gastlichkeit seien auch Kulturgüter, die es zu erhalten gelte. «Die Gastronomie soll ein Ebenbild des Freilichtmuseums Ballenberg sein», ergänzt Jörg Gehri.

Saisonbeginn im Ballenberg ist am 10. April. Die Details zum künftigen Angebot der Ballenberg-Gasthäuser Bären und Degen sowie der weiteren Food-Angebote auf dem Gelände werden derzeit ausgearbeitet. «Sicher ist auch, dass unter der Leitung von Judith Scherrer und Jörg Gehri dem Restaurant Wilerhorn in Brienzwiler wieder mehr Leben eingehaucht werden soll.»

pd/sgg